В Башкирии введут штрафы за продажу энергетиков в школах или театрах

Депутаты Курултая Башкирии на последнем заседании осенней сессии рассмотрят изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ужесточения мер за нарушение запрета на продажу безалкогольных энергетиков.

Председатель парламента республики Константин Толкачев сообщил, что в республике запрещена продажа таких напитков в образовательных и медицинских учреждениях, а также в организациях культуры и спорта. Новый законопроект вводит санкции для нарушителей, включая штрафы для граждан, должностных и юридических лиц.

Протоколы будут составлять сотрудники Министерства торговли и услуг региона. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. За повторные нарушения штрафы будут увеличены: для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 тыс. до 250 тыс. руб.

Олег Вахитов