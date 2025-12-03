В Астрахани за 28 млн продают памятник архитектуры, в котором расположился рынок

В Астрахани выставлен на продажу торговый корпус на Трусовском рынке по ул. Дзержинского, 2а. Цена лота — 28 млн руб. На объявление обратило внимание издание «КаспийИнфо».

Здание рынка является памятником архитектуры регионального значения. Площадь продаваемого торгового корпуса составляет 663,7 кв. м, а земельный участок — 36,62 сотки. В объявлении указано, что в здании есть арендаторы, и корпус в хорошем состоянии. Однако основной зал требует ремонта, проект уже согласован.

Главный корпус рынка построен на средства казаков в 1903-1907 годах. В 2024 году внутри здания рынка проходили ремонтные работы.

Нина Шевченко