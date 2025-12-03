Новый поезд между Омском и Астаной запустят в середине декабря

Между Россией и Казахстаном начнет курсировать новый пассажирский поезд. Маршрут будет напрямую проходить из Омска в Астану с 14 декабря, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» (входит в структуру «Казахстанских железных дорог»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейсы планируется выполнять три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вместимость поезда составит около 400 пассажиров. Время пути — примерно 15 часов.

В настоящее время из Омска в Астану можно добраться на поезде маршрута Караганда — Омск.

Александра Стрелкова