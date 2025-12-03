Президент Финляндии Стубб заявил о гибели мирового либерального порядка
Либеральный порядок уступает многополярной конкуренции, из-за которой развивающиеся страны стали определять правила устройства мира. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.
Фото: Yves Herman / Reuters
«Мы живем в новом мире беспорядка. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, сейчас умирает»,— написал Александр Стубб в статье для журнала Foreign Affairs.
Финский президент добавил, что «оппортунистские сделки» играют более значительную роль в мире, чем защита международных правил. Господин Стубб также обратил внимание на трехстороннюю борьбу между «глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом». По его словам, новый мировой порядок удастся определить в течение следующих 5-10 лет.