В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом в 08:08 поступила в приложение МЧС России.

В Татарстане спустя пять часов сняли режим беспилотной опасности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О введении ограничений на работу аэропортов республики во время действия режима не сообщалось.

Режим беспилотной опасности действовал в республике пять часов, его объявили в 02:52 по московскому времени. Последний раз режим вводили вчера, 2 декабря, он длился более пяти часов.

