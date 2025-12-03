В Татарстане спустя пять часов сняли режим беспилотной опасности

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом в 08:08 поступила в приложение МЧС России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О введении ограничений на работу аэропортов республики во время действия режима не сообщалось.

Режим беспилотной опасности действовал в республике пять часов, его объявили в 02:52 по московскому времени. Последний раз режим вводили вчера, 2 декабря, он длился более пяти часов.

Анна Кайдалова