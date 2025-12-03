Суд на Камчатке оставил в силе приговор гиду, выжившему в трагедии на вулкане

Камчатский краевой суд отказался смягчить приговор гиду Ивану Алабугину, признанному виновным в трагедии на Ключевском вулкане осенью 2022 года. Апелляционная коллегия оставила без изменения решение первой инстанции, приговорившее гида к 4,5 годам колонии и запрету на работу в туризме на три года, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

В октябре 2022 года два гида без нужной квалификации сопровождали группу из десяти туристов на восхождение. Из-за плохого самочувствия двое участников с одним гидом спустились в лагерь. Оставшаяся группа продолжила подъем, но на обратном пути сорвалась с ледового склона на высоте 4,4 тыс. м. Один человек погиб при падении, остальные скончались от переохлаждения до прибытия помощи. Выжили только гид и двое туристов, спустившиеся ранее.

Защита настаивала на невиновности Алабугина, указывая, что во время срыва он находился в лагере, а затем двое суток оказывал помощь пострадавшим на склоне. Однако суд посчитал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК).

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский