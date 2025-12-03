В Челябинске задержали подозреваемого в мошенничестве

В Челябинске оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Челябинской области задержали 27-летнего жителя Троицка, подозреваемого в совершении ряда мошенничеств в отношении жителей различных регионов страны (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, злоумышленник звонил в автосервисы по всей стране, представляясь владельцем автомобиля. Он называл случайные марки машин и при совпадении просил сверить контактные данные. Сотрудники сервисов сообщали о необходимом ремонте и передавали номер телефона настоящего собственника. После этого житель Троицка связывался с собственником, выдавая себя за работника автосервиса. Для убедительности он называл данные предварительной диагностики и, якобы для покупки запчастей, убеждал перевести деньги. Для конспирации горожанин покупал карты у лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и обналичивал все поступавшие на эти счета средства. Для сокрытия следов преступления он в течение трех месяцев переезжал из одного населенного пункта Челябинской области в другой.

В регионе задокументировано 13 фактов мошеннических действий, еще два — в Тульской области. Задержали подозреваемого совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области при силовой поддержке Росгвардии. У фигуранта изъяли телефон и другие улики. Установлено, что молодой человек был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и в настоящее время привлекается к ответственности за совершение мошеннических действий в Республике Бурятия. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, мера пресечения избирается.

Виталина Ярховска