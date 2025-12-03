В Кургане завели дело после гибели рабочего на стройплощадке

Следственный отдел по Кургану СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда на строительной площадке, повлекшее по неосторожности смерть рабочего (ч. 2 ст.143 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 30 ноября при строительстве жилого дома на улице Пролетарская упали бетонные конструкции, в результате чего погиб 22-летний работник. Место происшествия тщательно осмотрела следственно-оперативная группа.

По данным СМИ, ЧП произошло на площадке будущего жилого комплекса «Дом кино» от девелопера «Брусника».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к трагическим последствиям. Допрашиваются представители строительной компании, а также очевидцы произошедшего. Истребована и анализируется документация, касающаяся вопросов трудоустройства погибшего и соблюдения техники безопасности на объекте.

