Курьер избил пенсионерку в центре Новосибирска

В Новосибирске курьер напал на пожилую женщину в подземном переходе, расположенном в самом центре города. О проведении в связи с этим проверки сообщило следственное управление СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел вечером 1 декабря. Он попал на видеокамеры и был распространен в Telegram-каналах и социальных сетях.

На видео молодой мужчина с коробом службы доставки за плечами внезапно, ногой в голову бьет проходящую рядом пожилую женщину. После этого курьер продолжает движение, не пытаясь скрыть лицо. «Пострадавшей на месте была оказана медицинская помощь»,— говорится в сообщении следственного управления.

Прокуратура поставила на контроль ход проверки.

