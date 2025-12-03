Движение по петербургской дамбе снова ограничат из-за ремонта 3 декабря

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях движения по дамбе из-за проведения регламентных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения дорожного движения по дамбе КЗС Санкт-Петербурга

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Ограничения дорожного движения по дамбе КЗС Санкт-Петербурга

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В частности, на период с 3 по 4 декабря движение будет ограничено по внешнему кольцу в транспортном отсеке Финской стороны. Для ввода и вывода ремонтной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут, уточнили в дирекции КЗС.

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Напомним, что днем во вторник, 2 декабря, движение по дамбе также ограничивали из-за ремонта на 134+120 км внутреннего кольца КАД.

Андрей Цедрик