В Перми прошла презентация книги-биографии почетного нефтяника

1 декабря в Перми состоялась презентация книги «Нефть как жизнь» Николая Кобякова – заслуженного работника нефтяной отрасли. Она открывает большой издательский проект, приуроченный к столетию пермской нефти, которое будет отмечаться в 2029 году.

Николай Иванович Кобяков прошел долгий трудовой путь, имеет множество наград и достижений, ключевым образом повлиявших на нефтяную отрасль Пермского края.

В Перми в ресторане «Юралс» прошла презентация книги «Нефть как жизнь» почетного нефтяника, заслуженного работника нефтяной отрасли Николая Кобякова, который в этом году отметил свое 80-летие. В книге рассказывается о знаковых событиях личной жизни и трудовой биографии знаменитого нефтяника, которая отражает этапы развития нефтедобывающей отрасли Западного Урала во времена СССР, а также ее второе рождение и подъем в реалиях современной России.

По словам самого автора, книга была написана к предстоящему в 2029 году столетию пермской нефти. Идея проекта заключалась в том, чтобы люди, отдавшие работе в «нефтянке» 50–60 лет своей жизни, изложили свои воспоминания. «А поскольку я очень люблю заниматься пилотными проектами, какие-то инициировал, какие-то по поручению компании реализовал, то я с удовольствием за это дело взялся», – добавил Николай Иванович.

Открытие административно-бытового комплекса ЦДНГ № 8 (Баклановка). 2002 год



Николай Кобяков родился в 1945 году в Чернушке, он был шестым ребенком в семье железнодорожника. При нем обустраивали один из главных нефтяных районов Прикамья – Чернушинский, вводили новые месторождения, строили инфраструктуру, социально значимые объекты и внедряли новые технологии. Николай Иванович застал первых геологов и первые буровые вышки в окрестностях Чернушки, развитию которой нефтедобывающая отрасль дала мощный толчок.

После окончания школы будущий почетный нефтяник работал слесарем по электрооборудованию в транспортной конторе НПУ «Чернушканефть» объединения «Пермнефть». «Меня туда не тянуло, потому что это как завод. Вот проходная: утром зашел, вечером вышел. Это стесняло, хотелось немножко другого», – пояснил Николай Кобяков. Он отслужил в армии, после чего поступил в Пермский политехнический институт на горный факультет. После вуза Николай Кобяков поднимался по карьерной лестнице, и в 2001 году занял должность генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», которое позже стало ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Николай Кобяков имеет множество наград, в том числе орден «Знак Почета», медаль «Ветеран труда», звание «Почетный нефтяник». Неоднократный лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Он является почетным гражданином Чернушинского района и почетным профессором Пермского государственного технического университета.

Именно Николай Кобяков впервые проработал механизмы заключения соглашения о социальном и экономическом сотрудничестве с Пермской областью. Он же стоял у истоков Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ», а также прошел непростой путь объединения двух крупных нефтедобывающих предприятий в одно: вхождения «Пермнефти» в состав компании «ЛУКОЙЛ» в 1995 году. По его мнению, в крайне сложной обстановке начала 1990-х годов нефтяники Прикамья сохранили инфраструктуру, активы и рабочие места, а затем приняли важное решение, войдя в состав ЛУКОЙЛа. И это предопределило стратегическое поступательное развитие прикамской нефтяной отрасли на годы и десятилетия вперед.

«Нам импонировала и ментальность, и руководители ЛУКОЙЛа. А также то, что в то время нефтеперерабатывающий завод и сеть АЗС уже были в его составе. И было бы как-то не совсем логично, что добывающая часть в эту компанию не входит», – пояснил почетный нефтяник. Была вероятность, что активы компании уйдут в «Славнефть», однако ЛУКОЙЛ оказался сильнее и настойчивее, поэтому нефтедобывающая отрасль тоже перешла туда.

«Он блестящий инженер, организатор, человек системно мыслящий, четко говорящий и понимающий жизнь. Я уверен, что только в нефтяной отрасли он бы реализовался настолько, насколько сделал это в “ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ”», – заявил ведущий презентации, пермский журналист Григорий Волчек.

