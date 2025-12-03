Власти Перми просят прекратить судебные разбирательства со скончавшимся директором Центрального рынка

Департамент земельных отношений города Перми направил в Арбитражный суд Пермского края ходатайство о прекращении производства по иску к владельцу центрального колхозного рынка Ревазу Шенгелия в связи с его смертью. Об этом свидетельствуют материалы суда. Судебное заседание отложено до 18 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реваз Шенгелия

Фото: Андрей Коршунов Реваз Шенгелия

Фото: Андрей Коршунов

Напомним, в декабре прошлого года департамент земельных отношений направил в суд четыре иска к ООО ТК «Центральный», управляющему рынком, а также к владельцу общества Ревазу Шенгелия. В одном из исков мэрия требовала освободить землю по ул. Борчанинова. Помимо этого, власти хотели освобождения площадки на шоссе Космонавтов, 20, и в границах ул. Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию под дома.

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.