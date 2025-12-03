Цены на элитное жилье на первичном рынке в Петербурге могут вырасти на 21% к году

По итогам 2025 года средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной недвижимости в Петербурге может достигнуть 960 тыс. руб. за кв. м (+21% год к году). Такой прогноз дали аналитики консалтинговой компании NF Group.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость лота в экспозиции по итогам года, в свою очередь, может достичь 116 млн руб. (+23% по сравнению с концом 2024 года).

Как отмечают эксперты, в течение года рост показателя носил неравномерный характер. В первом полугодии на фоне выраженного дефицита предложения средневзвешенная цена выросла на 18%, тогда как во втором, после вывода значительного объема нового предложения по цене ниже среднерыночной, темп прироста замедлился до 3%.

В целом рынок «элитки» в Петербурге сохраняет восходящий тренд уже несколько лет — за пять лет цены выросли в 2,3 раза, а за десятилетие — в 2,9 раза. На такую динамику влияли различные факторы: от всплеска спроса в 2020-2021 годах на фоне экономической нестабильности и льготной ипотеки до дефицита предложения и вымывания премиальных лотов в 2023-2025 годах.

По словам директора департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алии Ханбековой, в 2025 году позитивной для рынка элитного жилья тенденцией стало оживление активности девелоперов по выводу в продажу новых объектов: в течение года экспозицию пополнили два комплекса, старт еще четырех ожидается в 2026 году. «Восполнение дефицита предложения, при условии доступности гибких инструментов оплаты — в первую очередь рассрочек, может приблизить количество сделок в 2026 году к значениям рекордного 2024-го. Еще одним драйвером покупательской активности станет прогнозируемое снижение ключевой ставки»,— прогнозирует госпожа Ханбекова.

Андрей Цедрик