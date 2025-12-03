Россия не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией

Россия не видит предпосылок для восстановления полноценного политического диалога с Грузией, поскольку официальный Тбилиси продолжает увязывать этот процесс с неприемлемыми для Москвы условиями. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.

В качестве причины в министерстве указывают на увязку возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. «Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование»,— отметили в МИД РФ. Там подчеркнули, что признание независимости обеих республик является необратимым решением.

При этом в министерстве подтвердили готовность к дальнейшей нормализации отношений в той мере, в какой к этому будет готов сам Тбилиси, отметив, что «мяч — на грузинской стороне».

Дипломатические отношения между странами были прекращены со стороны Грузии после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. В Тбилиси эти территории считают оккупированными.