На 38% за неделю выросла заболеваемость ОРВИ в Красноярском крае

В Красноярском крае за минувшие семь дней зафиксировано более 17,8 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом. В сравнении с предыдущей неделей прирост составил 38,5%, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

В этом году в крае впервые отмечено превышение уровня эпидемического порога — на 13,7%. Ведомство направило дополнительные предложения по противоэпидемическим мероприятиям. В том числе речь идет об «усилении режима дезинфекционных мероприятий с обязательным обеззараживанием воздуха, введении кабинетной системы обучения и отмене массовых мероприятий в школах и детских садах».

Также рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Кемеровской области. С 24 по 30 ноября в регионе зарегистрировано 14,3 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 8,06 % больше, чем на предыдущей неделе.

Александра Стрелкова