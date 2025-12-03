Пожар начался на нефтебазе в Тамбовской области из-за налета БПЛА

Пожар начался в результате ночной атаки БПЛА на нефтебазу в Тамбовской области, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, сообщил глава региона. Какая именно нефтебаза была атакована, а также детали инцидента — не сообщается.

Ночью 3 декабря в аэропорту Тамбова временно ограничили полеты, мера действовала около шести часов. Вечером 2 декабря в регионе также вводился режим опасности БПЛА.