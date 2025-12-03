11 лет получил житель Приангарья за поджог дома с экс-женой и четырьмя детьми

В Иркутской области вынесли приговор 60-летнему местному жителю, который поджег дом с бывшей женой и четырьмя детьми. За покушение на убийство пяти человек (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ) ему присудили 11 лет колонии строгого режима, сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета.

По материалам дела, 27 января 2025 года в поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт. Мужчина облил бензином пол в доме и поджег, а чтобы жертвы не могли выбраться, подпер дверь ломом. Женщина и четверо ее несовершеннолетних детей в возрасте от 1,5 до 7 лет покинули горящий дом через окно.

Пострадавших доставили в медучреждение с ожогами и отравлением угарным газом. Поджигателя задержали полицейские.

Илья Николаев