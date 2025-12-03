Politico: Маск считает, что Вэнс будет следующим президентом США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом страны на восемь лет. 22 ноября он выступил по видеосвязи на встрече бывших сотрудников Департамента эффективности правительства (DOGE). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс и предприниматель Илон Маск

Фото: Carlos Barria / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс и предприниматель Илон Маск

Фото: Carlos Barria / Reuters

Во время речи, которая не транслировалась публично, миллиардер отметил, что США находятся на пороге «великого 12-летнего периода». Он имел в виду начавшийся второй срок Дональда Трампа и, по его прогнозу, два следующих срока господина Вэнса.

Как отмечает издание, у господина Маска сложились хорошие отношения с вице-президентом, который пока не делал официальных заявлений о намерениях баллотироваться на выборах в 2028 году. Сам Дональд Трамп не сможет участвовать в них из-за 22-й поправки к Конституции США, ограничивающей пребывание президента на посту двумя сроками.

Илон Маск также отметил, что входит в число «главных целей для покушений» наряду с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Предприниматель не присутствовал лично на мероприятии, где собрались около 150 сотрудников DOGE вместе с родственниками. Из соображений безопасности он выступил удаленно.