Папа Римский Лев XIV призвал США не свергать Мадуро силой

Папа Римский Лев XIV призвал администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от планов по военному свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Римский Лев XIV

Фото: ALESSANDRO DI MEO / Pool / Reuters Папа Римский Лев XIV

Фото: ALESSANDRO DI MEO / Pool / Reuters

«Лучше искать пути диалога или, возможно, давления, в том числе экономического»,— сказал понтифик на пресс-конференции по возвращении из своей первой зарубежной поездки в Турцию и Ливан (цитата по Reuters).

Он отметил, что сигналы из Вашингтона остаются неясными: с одной стороны, президенты общались по телефону, с другой — сохраняется угроза военных действий.

На заседании кабинета министров 1 декабря Дональд Трамп заявил, что американские военные готовятся перейти к наземным ударам по группировкам, связанным с наркотрафиком в Венесуэле, подчеркнув, что операции на суше могут начаться «очень скоро».

Влад Никифоров