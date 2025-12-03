Песков: новогоднее перемирие в зоне СВО пока не обсуждается

Вопрос о временном перемирии в зоне специальной военной операции на новогодние праздники в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс»,— сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

В начале 2024 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал к рождественскому перемирию, чтобы верующие могли посетить праздничные службы. Однако тогда это предложение было отвергнуто украинской стороной.