Песков: новогоднее перемирие в зоне СВО пока не обсуждается
Вопрос о временном перемирии в зоне специальной военной операции на новогодние праздники в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс»,— сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
В начале 2024 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал к рождественскому перемирию, чтобы верующие могли посетить праздничные службы. Однако тогда это предложение было отвергнуто украинской стороной.