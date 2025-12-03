Лавров назвал ситуацию в ОБСЕ «плачевной» перед заседанием Совета министров

Российская делегация уделит особое внимание причинам «текущего кризиса» в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в статье для «Российской газеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заседание состоится 4-5 декабря в Вене в преддверии 50-летия подписания Хельсинкского Заключительного акта. «Скажу сразу: ситуация плачевная»,— написал министр.

Российскую сторону на заседании Совета министров ОБСЕ представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.