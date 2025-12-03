Трамп отменил все документы, подписанные автопером Байдена

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене всех документов, подписанных не лично его предшественником Джо Байденом, а автоматическим устройством — «автопером».

«Все документы, прокламации, исполнительные указы, меморандумы или контракты, подписанные по приказу ныне печально известного “автопера” при администрации Джо Байдена, этим признаны недействительными и больше не имеют силы»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что под действие этого решения попадают в том числе акты о помиловании и смягчении наказаний. Иногда администрация Байдена использовала механическое устройство для воспроизведения подписи президента на официальных бумагах.