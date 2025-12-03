Штат Агентства нацбезопасности США сократили на 2 тысячи человек

Агентство национальной безопасности США (NSA) сократило около 2 тыс. сотрудников в рамках оптимизации, проводимой Белым домом. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, часть сотрудников была уволена, другие ушли по собственному желанию или согласились на досрочный выход с сохранением выплат. Точная численность персонала агентства засекречена. По косвенным данным, в агентстве ранее работало около 39 тыс. человек, уточняет Defense One.

Как сообщили источники издания, возможны дальнейшие сокращения. Министр обороны США Пит Хегсет ранее поручил подготовить планы по ежегодному сокращению бюджетов военных ведомств на 8% в течение пяти лет.