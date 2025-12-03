Суд в Волгограде не стал рассматривать иск к Билайну из-за проблем с интернетом

Краснооктябрьский районный суд Волгограда отказался рассматривать иск местного жителя и его сына к компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Истцы требовали стабильной работы мобильного интернета и компенсации морального вреда.

Как сообщили «РИА Новости» в объединенной пресс-службе судов региона, житель Волгограда подал иск, ссылаясь на многочисленные жалобы горожан на нестабильную связь. Он просил обеспечить работу интернета в соответствии с договорами и выплатить по 50 тыс. рублей каждому за моральный вред.

В «Билайне» заявили, что ситуация не по их вине, но готовы рассмотреть аргументы истцов. Суд оставил иск без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка. Истцы не дождались тридцатидневного срока для предоставления ответа на претензию.

Нина Шевченко