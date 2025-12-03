«Иллюзия обмана 3» стала самым кассовым фильмом ноября в Ярославской области

В Ярославской области по итогам ноября самой кассовой картиной стал фильм «Иллюзия обмана 3», вышедший в прокат 13 ноября. Фильм в регионе собрал 11,2 млн руб. и 24 тыс. зрителей. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр трейлера фильма «Иллюзия обмана 3» Фото: Кадр трейлера фильма «Иллюзия обмана 3»

На втором месте по сборам в Ярославской области оказался фильм «Горыныч» с Александром Петровым (в прокате с 23 октября) — 9,8 млн руб. В кинотеатры на него сходили 26 тыс. зрителей, состоялось 926 сеансов.

Вышедший в прокат 30 октября фильм «Папины дочки. Мама вернулась» собрал в регионе за ноябрь 6,9 млн руб. 17,6 тыс. зрителей сходили на 743 сеанса.

Фильм «Август» с Сергеем Безруковым, лидировавший в регионе в сентябре и октябре по сборам, опустился на 6-е место. За ноябрь он собрал 2,9 млн руб. в дополнение к собранным за прошлые два месяца 11,2 млн руб.

Алла Чижова