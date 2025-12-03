Строитель гостиницы в Угличе не получил разрешения на раскопки

В центре Углича подрядчик вел строительные и земляные работы по возведению гостиницы без разрешения на право проведения археологических полевых работ. Об этом сообщили в областной службе охраны объектов культурного наследия (ОКН).

О земляных работах на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой северной части посада г. Углича, XVI - XIX вв.» в районе Спасской улицы и Успенской площади рассказала градозащитница Ольга Мазанова в соцсетях. Ранее «Углич-Онлайн» сообщал, что четырех-звездочную гостиницу на 116 номеров построят на месте торговых рядов. Также планируется возведение конгресс-центра (на месте деревянного городка) и храма рядом с часовней Александра Невского.

Служба провела проверку и выявила нарушения в действиях генподрядчика. 27 ноября ему было выдано предписание о том, что дальнейшая выемка грунта должна происходить при наличии открытого листа на археологические полевые работы. Кроме того, генподрядчик должен уведомить службу охраны ОКН о старте работ за пять дней с указанием сроков и места.

Алла Чижова