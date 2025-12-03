На содержание уличного освещения в Астраханской области потратят 95 млн рублей

ГКУ «Астраханьавтодор» ищет компанию, которая будет содержать линии электроосвещения, автономные осветительные системы и светофоры на всей территории Астраханской области. Соответствующая закупка была объявлена 2 декабря. Начальная максимальная цена контракта 95 млн руб.

Подрядчику предстоит обеспечивать круглосуточное содержание, техническое обслуживание, оперативный ремонт и восстановление работоспособности систем наружного освещения на астраханских дорогах. В задачи исполнителя войдут включение и выключение света по расписанию, верховой осмотр воздушных линий и светильников, очистка сети от веток и набросов, замена светильников и других объектов.

Заявки на участие в аукционе закончат принимать 18 декабря, а итоги подведут на следующий день. После этого победитель конкурса подпишет контракт с «Астраханьавтодором», который будет обязан исполнить до конца декабря 2026 года.

Нина Шевченко