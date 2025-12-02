В работе ChatGPT произошел сбой

В работе чат-бота ChatGPT от американской компании OpenAI произошли масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать в 22:06 мск 2 декабря, к 23:02 мск пользователи начали сообщать о восстановлении работы. Больше всего сообщений о сбое было зафиксировано в США — более 5 тыс. Также сбои отмечают пользователи в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Мексике, Индии и Японии.

Согласно данным сайта, большинство пользователей (около 62%) столкнулись с проблемами при доступе к сайту OpenAI, около 32% сообщили о нарушениях в работе приложения с чат-ботом, а еще 6% испытывают трудности со входом в свой профиль. Кроме того, более 32 тыс. человек пожаловались на работу сервисов самой компании-разработчика.