Споры квалифинвесторов с брокерами должны рассматривать арбитражные суды

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил правила подсудности тяжб инвестора с брокером. Если инвестор является квалифицированным, споры с ним должны рассматривать арбитражные суды, а не суды общей юрисдикции, признал ВС.

Спор связан с тем, что 24 февраля 2022 года Альфа-банк как брокер принудительно продал 774,6 тыс. акций Сбербанка, принадлежащих ИП Владиславу Настасу. Часть акций была куплена гражданином на собственные средства, часть — на заемные. Предприниматель счел, что его права нарушены принудительной продажей ценных бумаг, и подал в арбитражный суд Москвы иск к Альфа-банку с требованиями восстановить акции на брокерском счете, списать задолженность и взыскать с брокера 45,2 млн руб. Банк попросил передать дело в суд общей юрисдикции, в том числе ссылаясь на пункт своего регламента, в котором установлена подсудность споров Мещанскому райсуду Москвы. Арбитражный суд первой инстанции согласился с отсутствием у него компетенции, и Девятый арбитражный апелляционный суд эту позицию поддержал. Но по жалобе Владислава Настаса дело передали в экономколлегию ВС, которая признала выводы нижестоящих инстанций ошибочными.

ВС пояснил, что брокер будучи профучастником рынка осуществлял в том числе депозитарную деятельность (учет и переход прав на ценные бумаги), а споры из деятельности депозитариев относятся к исключительной компетенции арбитражных судов по ст. 27 АПК РФ. К тому же, истцу присвоен статус квалифицированного инвестора, деятельность которого не направлена на удовлетворение личных нужд, отметила коллегия.

Данный спор возник из осуществления квалифинвестором в целях извлечения прибыли экономической деятельности, связанной с обращением акций на рынке ценных бумаг, а также из осуществления брокером депозитарной деятельности. Даже если квалифинвестор не имеет статуса ИП, такая тяжба не является потребительским спором, а носит экономический характер и ее подсудность арбитражным судам нельзя изменить даже по соглашению сторон, подчеркнул ВС. Теперь арбитражный суд Москвы рассмотрит иск господина Настаса по существу.

Ян Назаренко