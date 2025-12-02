Более 320 погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря

На побережье Каспийского моря между устьем Сулака и рекой Терек обнаружено более 320 погибших тюленей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Там отметили, что число найденных мертвых животных может возрасти.

Минприроды Дагестана сегодня сообщило о массовой гибели тюленей, но не назвало числа погибших животных. В ведомстве напомнили, что подобные случаи фиксируются ежегодно в период миграции. Ученые связывают гибель животных с удушьем при прохождении через зоны выбросов природного газа со дна моря, возникающих из-за сейсмической активности.

Каспийский тюлень — единственное млекопитающее Каспия и вид, находящийся под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане была принята программа по его сохранению, а в 2020 году тюлень внесен в Красную книгу России.