Ветерану СВО дали 19 лет за убийство сослуживца и таксиста, которых он принял за украинцев

2-й Западный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Владимира Парфирьева к 19 годам исправительной колонии строгого режима. В марте он убил сослуживца и таксиста, следует из пресс-релиза. Осужденный заявил, что принял их за украинских военнослужащих, взявших его в плен.

По данным суда, убийство произошло на трассе М-5 «Урал». Парфирьев в тот момент был пьян. «Также он предпринял попытку убить очевидца этого двойного убийства и угнал автомобиль»,— отмечается в заявлении. Военнослужащий признал вину.

Парфирьева признали виновным по статьям об убийстве двух и более человек, покушении на убийство с целью скрыть другое преступление и неправомерном завладении автомобилем. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.