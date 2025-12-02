ЦУМ представил новогодний фильм по мотивам «Буратино»

ЦУМ представил новогодний видеопроект, созданный в партнерстве с фильмом «Буратино», премьера которого состоится 1 января 2026 года. В ролике задействованы исполнители ключевых ролей — Анастасия Талызина (Мальвина), Степан Белозеров (Пьеро) и Рузиль Минекаев (Арлекин).

По сюжету герои отправляются в ЦУМ за подарками, среди которых представлены ювелирные украшения, аксессуары, косметика и товары для дома. В фильме Игоря Волошина снялись Александр Яценко, Марк Эйдельштейн, Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и Светлана Немоляева — он объединил артистов разных поколений. Музыку к картине написал Алексей Рыбников, автор легендарного саундтрека к версии 1975 года.