«Саратоворгсинтез» проиграл землю для импортозамещения

Арбитражный суд Саратовской области отклонил иск ООО «Саратоворгсинтез» к городскому комитету по управлению имуществом. Компания требовала признать недействительным отказ в аренде земельного участка на пл. Советско-Чехословацкой Дружбы без торгов под расширение производства и обязать чиновников заключить договор.

«Саратоворгсинтез» планировал строительство установок для производства нитрила акриловой кислоты и цианида натрия. Для этого ему требовалась дополнительная земля. Участок площадью 1,39 га был согласован для предоставления в январе 2025 года по постановлению правительства, которое позволяло предоставлять землю без торгов для проектов импортозамещения в 2022-2024 годах. В марте 2025 года компания подала заявление на аренду, но комитет отказал, сославшись на ст. 39.16 Земельного кодекса.

Суд установил, что постановление правительства утратило силу 31 декабря 2024 года, и на момент подачи заявления в марте 2025 года особый порядок уже не действовал. В решении указано, что «на дату рассмотрения заявления о предоставлении указанного земельного участка заявитель не обладал правом на предоставление без торгов». Суд также подчеркнул, что предварительное согласование не гарантирует предоставление земли, если на поздней стадии обнаружатся основания для отказа. Суд признал отказ законным.

Нина Шевченко