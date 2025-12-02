Военные России и Индии будут чаще встречаться

Госдума ратифицировала российско-индийское соглашение об упрощении визитов воинских формирований, кораблей и воздушных судов при совместных учениях, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Документ, подписанный 18 февраля 2025 года, устанавливает 14-дневный срок уведомления о заходе кораблей, конкретизирует порядок пересечения границы, численность личного состава и количество техники, а также вопросы материально-технического обеспечения.

В соответствии с соглашением одновременно на территории принимающей стороны могут находиться не более пяти военных кораблей, десять воздушных судов и 3 тыс. военнослужащих. Материально-техническое обеспечение включает охрану техники и личного состава, обслуживание воздушного движения, безвозмездное предоставление навигационных данных и информации о военных аэродромах, а также заправку и восстановление авиационной техники, питание экипажей и проживание личного состава (по отдельным финансовым договоренностям).

По оценке руководителя группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексея Куприянова, соглашение упростит организацию учений и логистику захода кораблей, а также облегчит направление небольших контингентов для тренировок и маневров. В то же время на технологически и организационно сложных мероприятиях и на масштабах присутствия войск этот документ никак не скажется, полагает эксперт.

Отметим, что 2025 год стал самым насыщенным за последние пять лет по линии военного взаимодействия России и Индии. Страны провели морские учения INDRA Navy (март—апрель, Бенгальский залив), индийский контингент в составе 65 человек участвовал в стратегических маневрах «Запад-2025» (сентябрь, полигоны в России и Белоруссии), а российские военные численностью до 250 человек посетили сухопутные учения INDRA (октябрь, Раджастхан).

