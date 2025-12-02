Сметные времена

Бывший гендиректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин дал в суде показания по своему обвинению о превышении полномочий. По версии следствия, в 2023 году он незаконно распорядился заключить договор корректировки проекта модернизации Нагорной теплоцентрали с ООО «ТГВ-Проектирование», отказавшись от предыдущего подрядчика ООО АСБ «Парсек». Ущерб от этих действий обвинение оценило в 8,9 млн руб. Эту же сумму генподрядчик «Теплоэнерго» пытался взыскать с АСБ «Парсек» в арбитражном суде. Недоработанный проект не учитывал часть оборудования, рассказал Илья Халтурин. По его словам, замена проектировщика спасла Нижний Новгород от чрезвычайной ситуации с отоплением в условиях аномальных морозов, а все финансовые операции были прозрачными и сопровождались казначейством.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илья Халтурин (справа) не признал вину по всем трем эпизодам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший гендиректор АО «Теплоэнерго» (с ноября — АО «Объединенный коммунальный оператор») Илья Халтурин дал показания в суде по обвинению в превышении полномочий со сменой проектировщика модернизации Нагорной теплоцентрали (НТЦ). Следствие полагает, что в 2023 году он незаконно распорядился заключить договор по корректировке проекта реконструкции производственного здания НТЦ с ООО «ТГВ-Проектирование» вместо прежнего подрядчика ООО АСБ «Парсек», сорвавшего сроки работ. Генподрядчиком модернизации НТЦ выступала дочерняя компания АО «Теплоэнерго» — ООО «Теплоэнергоремонт-НН», учрежденное в 2022 году и получившее контракт стоимостью 276 млн руб.

Разрешение на строительство генподрядчик получил в октябре 2023 года, когда ООО АСБ «Парсек» завершило разработку проектной документации, по которой смета работ увеличилась до 491 млн руб. Чтобы скрыть несоответствие работ проекту, Илья Халтурин устно поручил руководству дочерней компании отдать ее на корректировку новому знакомому подрядчику без торгов, полагает обвинение.

Стоимость доработки проекта составила 8,9 млн руб., которые следствие посчитало ущербом. Гособвинитель отмечал, что договор с новым подрядчиком не был завершен, не прошел госэкспертизу, а стоимость работ необоснованно увеличилась до 671 млн руб.

По версии следствия, Илья Халтурин хотел скрыть реальное положение дел, создать видимость результативной работы и сохранить должность.

Обвиняемый не признал вину и подробно рассказал хронологию проекта. По его показаниям, в 2022 году АО «Теплоэнерго» при содействии органов власти получило льготный заем Фонда развития территорий для модернизации НТЦ, обслуживающей около 400 тыс. человек — треть населения Нижнего Новгорода. Разделить подряды на проектирование и строительство оказалось невозможно. Условия финансирования требовали закупки «под ключ», все работы должны были завершиться к 31 декабря 2023 года. Подрядчиков долго не удавалось найти, поэтому «Теплоэнерго» отдало генподряд своей «дочке», а субподрядчиком на проектирование по итогам конкурса была выбрана

АСБ «Парсек», уточнил подсудимый. Проект необходимо было подготовить к 25 марта 2023 года с положительным заключением госэкспертизы: два котлоагрегата размером с шестиэтажный дом заказали у компании Polykraft со скидкой 60 млн руб.

В феврале 2023 года проектировщик начал загружать проектную документацию на ресурсы госэкспертизы, а рабочая документация как самостоятельный проект разрабатывалась отдельно и выдавалась на строительную площадку, где велись подготовительные работы, не требующие разрешения, рассказал Илья Халтурин. По его словам, АСБ «Парсек» начал срывать сроки и делать ошибки в проекте, требуя полной оплаты, и получил положительное заключение госэкспертизы лишь в сентябре. Только после этого генподрядчику удалось получить разрешение на строительство. Полный комплект документации «Теплоэнергоремонт-НН» получил лишь в октябре. В проекте отсутствовали целые разделы, не позволяющие закупить оборудование, материалы и реконструировать здание под новые котлы, сообщил суду обвиняемый.

Стоимость отсутствующего оборудования и материалов после заключения госэкспертизы в мае 2023 года возросла до 589 млн руб. без НДС.

Гендиректор «Теплоэнергоремонта-НН» Яков Гиркин отказался оплачивать работы полностью, так как подрядчик не устранил замечания. Демонтированные площадки НТЦ оказались в критическом аварийном состоянии, а споры продлились до осени.

В декабре 2023 года в Нижегородской области случились аномальные холода, повлекшие крупные коммунальные аварии. Нижний Новгород был на грани чрезвычайной ситуации федерального масштаба, рассказал Илья Халтурин. «Школы и детсады ушли на каникулы. Прекратить подачу тепла в две трети города было невозможно. „Теплоэнергоремонт-НН“ впоследствии выставил претензии проектировщику в арбитражном суде на сумму 8,9 млн руб. за корректировку его проекта»,— рассказал подсудимый (после ареста Халтурина генподрядчик отказался от этого иска). Нового проектировщика «искали всем миром», а стоимость проекта в «Теплоэнерго» увеличили уже после его увольнения, добавил Илья Халтурин.

Все финансовые операции сопровождало казначейство, они были прозрачными, подытожил он.

По второму и третьему эпизодам обвинения он выскажется на следующих заседаниях. Следствие полагает, что Илья Халтурин необоснованно увеличил зарплату Якову Гиркину для оплаты услуг адвокатов: руководителя «Теплоэнергоремонт-НН» также обвинили в превышении полномочий с корректировкой проекта и осудили на условный срок. Также Илье Халтурину инкриминировали отказ от взыскания неустойки с ООО «Строительные технологии»: его директор имел непогашенную судимость, а компания — долги по налогам.

Вину по всем трем эпизодам Илья Халтурин не признал.

Роман Рыскаль