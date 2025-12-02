Минфин за все заплатит

Три дорожно-строительные компании, которым через обанкротившегося генподрядчика ООО «Нижегородавтодор» (НАД) не доплатили более 800 млн руб. за ремонт дорог в Нижнем Новгороде, подали в суд на министерство финансов Нижегородской области. Они оспаривают законность действий минфина по перечислению денег с арестованного в их пользу судом лицевого казначейского счета ООО НАД. В минфине утверждают, что на момент трансакции счет арестован не был. В арбитражное дело привлечен и ГУММиД Нижнего Новгорода, которому со счета банкрота решили вернуть 255 млн аванса по неисполненному контракту на реконструкцию Ильинской улицы. Дорожники считают, что их заработанными деньгами областные власти закрыли дыру в стороннем муниципальном контракте.

Дорожные компании считают себя обманутыми и оказались на грани банкротства

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компании «Нижавтодорстрой», «Городецкая ДСК» и «Нижегороддорстрой» подали в суд на областное министерство финансов. Они просят признать незаконными действия минфина, который разрешил перечислить 255,8 млн руб. с лицевого казначейского счета ООО НАД и провел эту финансовую операцию.

Как писал «Ъ-Приволжье», три дорожно-строительные компании работали на подряде у крупного ООО НАД, выступавшего генеральным подрядчиком у заказчиков Нижегородской области (ГУАД) и Нижнего Новгорода (ГУММиД). Однако сорвав работы по контрактам на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры, компания НАД ушла в процедуру банкротства. Три ее субподрядчика, в этом году отремонтировавшие дороги в Нижние Новгороде, не получили за свою работу часть оплаты — более 800 млн руб. Через суд они наложили обеспечительный арест на казначейский счет НАД, добиваясь оплаты задолженности. В ГУАД Нижегородской области не согласовали генподрядчику реестр на оплату части выполненных работ субподрядчикам.

При возврате зависших на счете ООО НАД денег был проигнорирован их судебный арест. Первый заместитель министра финансов Софья Донская, в переписке разъяснявшая руководству НАД о недопустимости операций с деньгами на заблокированном судом счете, впоследствии была вынуждена уволиться из министерства.

В спор дорожников с минфином привлечен и муниципальный заказчик ГУММиД. Перед Нижним Новгородом у обанкротившегося ООО НАД остались невыполненные обязательства по реконструкции Ильинской улицы почти за миллиард рублей. Контракт с генподрядчиком был расторгнут. Спорные 255 млн руб. с его счета были перечислены в ГУММиД с согласия областного ГУАДа в счет неотработанного аванса по муниципальному контракту.

Подавшие иск субподрядчики НАДа считают, что областные власти нецелевым образом распорядились этими средствами, отдав уже заработанные ими деньги другому заказчику по постороннему договору. В качестве обеспечения истцы попросили запретить минфину расходовать деньги со счета ООО НАД «в адрес любых лиц и бюджетов», кроме оплаты выполненных ими работ. Они также просили обязать минфин вернуть 255 млн руб. на арестованный счет банкрота. Однако суд в таком обеспечении иска отказал, сославшись на то, что минфин уже израсходовал эти деньги.

В ГУММиД Нижнего Новгорода отказались от комментариев, пояснив, что не готовы давать оценку принятым в Нижегородском кремле решениям. В министерстве финансов Нижегородской области уверяют, что перечислить остатки средств со счета ООО НАД решило руководство компании на основании разрешения, полученного от госзаказчика. По этому поводу к ГУАД Нижегородской области три субподрядчика подали отдельный судебный иск.

«На момент совершения платежей исполнительные документы, налагающие запрет на проведение операций по расходованию средств с казначейского счета ООО НАД, в минфине Нижегородской области отсутствовали», — подчеркнули в министерстве.

На уточняющие вопросы, почему тогда Софья Донская возражала против перевода денег, а министерство затем обращалось в арбитражный суд за разъяснением решения о блокировке казначейского счета, в минфине ответили, что «дальнейшие разъяснения по теме» они дадут в ходе судебного процесса.

По словам собеседника «Ъ-Приволжье» в правительстве Нижегородской области, возврат денег именно в ГУММиД Нижнего Новгорода был обусловлен тем, что неисполненный контракт по реконструкции Ильинской улицы финансировался за счет инфраструктурно-бюджетного кредита, полученного из казны РФ. Не вернуть этот аванс власти не могли.

«Никто никого не кидал. ГУММиД и ГУАД начали расторжение контрактов, по которым сроки закончились, либо работы не велись или велись крайне низкими темпами.

Попросили ООО НАД вернуть по этим контрактам неотработанные авансы, те отказались. Заказчики подали в суд и наложили аресты на счета. НАД, чтобы снять аресты, начал погашение авансов. С субподрядчиками у заказчиков нет отношений: это внутренняя финансово-хозяйственная деятельность генерального подрядчика», — полагает чиновник.

Обратившиеся в суд субподрядчики, напротив, считают, что госзаказчик и минфин их обманули, поставив три компании на грань банкротства, а их трудовые коллективы численностью порядка 500 человек (и их семьи) оставив без денег.

Роман Кряжев