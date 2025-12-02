Власти Ирана изучают возможность разблокировки Telegram

Высший совет по киберпространству Ирана обсуждает разблокировку Telegram в стране. Об этом сообщил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Спикер парламента выступил против блокировки соцсетей. Однако, по его мнению, во время кризисов или войн это необходимо. «Дело в том, что некоторые платформы находятся на стороне наших врагов и воюют с нами, но могут быть использованы и другие платформы»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по Tabnak).

Telegram заблокировали в Иране в 2018 году. Власти объяснили решение тем, что мессенджер могут использовать для организации протестов, планирования терактов и распространения порнографии. На момент блокировки число пользователей Telegram среди жителей Ирана составляло около 40 млн.