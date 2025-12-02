ХК СКА вырвал победу у ярославского «Локомотива» в овертайме матча чемпионата КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу в матче чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (Ярославль). Встреча в гостях закончилась со счетом 4:3.

Первую шайбу на стадионе «Арена-2000» на седьмой минуте забросил в ворота СКА Никита Черепанов. Сравнять счет получилось у Брендана Лайпсика во втором периоде (23-я минута).

Нападающий Александр Радулов на 34-й минуте вновь вывел «Локомотив» вперед. Хоккеист СКА Сергей Плотников спустя две минуты поразил ворота соперника.

В третьей 20-тиминутке петербуржцы пропустили шайбу от Максима Шалунова. Андрей Педан на 59-й минуте сравнял счет. В овертайме точку в игре поставил гол Марата Хайруллина (СКА).

На этой неделе СКА также сыграет с ХК «Адмирал» (Владивосток). Матч пройдет 4 декабря в КСК «Фетисов Арена».

Татьяна Титаева