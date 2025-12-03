Полиция отказывается от вежливости

Городской суд Санкт-Петербурга встал на сторону полиции, которая отказывается от извинений в адрес правого политика Саввы Федосеева. Ранее Калининский райсуд признал, что при задержании русского националиста летом 2023 года сотрудники ГУ МВД незаконно сняли его отпечатки пальцев. После этого адвокаты добивались того, чтобы господину Федосееву принесли извинения. Ведомство и ранее успешно оспаривало через суд свое желание не извиняться перед теми, кто требовал этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Санкт-Петербургского городского суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание Санкт-Петербургского городского суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Летом 2023 года Савву Федосеева задержали в Петербурге, когда он, а также несколько десятков участников местного правого движения, приехал на место, где несколько иностранцев пытались избить еще одного их сторонника. В отделе полиции у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали его, несмотря на то, что личность господина Федосеева уже была установлена.

В июне 2024 года Кировский районный суд встал на сторону Саввы Федосеева, требовавшего признать незаконным его дактилоскопирование в отделе полиции после задержания. Суд обязал полицейских удалить отпечатки пальцев правого политика из баз МВД. Процесс длился больше трех месяцев, суд определял, какой сотрудник проводил задержание, кто брал отпечатки пальцев и по какому праву. Адвокат националиста Алексей Калугин, к тому моменту отправившийся на СВО, назвал такое решение редкостью в судебной практике и «очень хорошим прецедентом». В июле 2025 года история получила продолжение: Кировский райсуд обязал сотрудников полиции извиниться перед господином Федосеевым за свои действия.

Как отмечает активист, никаких денежных компенсаций он при этом не запрашивал, потому что для него это вопрос исключительно принципа, а не денег. «Я имею право требовать возмещение потраченных на адвоката и суды средств, но так делать не буду. Не хочу взыскивать со своей страны средства в эти тяжелые военные дни»,— отмечает господин Федосеев.

Тем не менее полиция подала апелляционную жалобу, так как в МВД не считают себя виноватыми во взятии отпечатков пальцев и фотографировании при задержании. Горсуд на заседании во вторник, 2 декабря, встал на сторону полиции, которая настояла на том, что извиняться не должна. Как рассказал Савва Федосеев, он не согласен с решением апелляционной инстанции и намерен его оспорить. Отметим, что это не первый случай, когда полиция через суд отказывается извиняться перед петербуржцами.

19 февраля 2024 года Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес, по мнению правозащитного сообщества, прецедентное решение, обязав трех конкретных сотрудников УМВД по Калининскому району в течение двух недель после вступления вердикта в силу принести официальные письменные извинения адвокату, члену Адвокатской палаты Ленинградской области Алексею Калугину. Правовой спор длился более двух лет. 7 ноября 2021 года полиция отказалась допустить к задержанному активисту его законного защитника — Алексея Калугина. Эти действия были признаны незаконными. Поскольку полицейские отказались извиниться добровольно, суд применил принудительный механизм, создав тем самым работающую правовую модель ответственности. Юристы подчеркивали, что это первый подобный случай в Петербурге, имеющий огромное символическое и практическое значение для судебной системы.

Впрочем, решение об извинении господину Калугину было обжаловано МВД. Полиция аргументировала свою позицию тем, что, по ее трактовке, извинения по закону о полиции должны приноситься гражданину, чьи личные права нарушены, а не адвокату, чьи профессиональные права были ущемлены.

Неделю назад, 26 ноября, Верховный суд РФ оставил в силе решение апелляционной инстанции, которая ранее пришла к выводу, что силовики не обязаны приносить извинения защитнику за нарушение прав Алексею Калугину.

Схожая ситуация также произошла с несколькими другими адвокатами: Луизой Магомедовой, Яной Неповинновой, Валентиной Ященко, Сергеем Подольским и Игорем Скачко. Так, госпожа Неповиннова рассказала «Ъ Северо-Запад», что ранее полиция принесла ей извинения, но потом забрала их назад. Адвокат обжаловала это в суде, решение было вынесено в ее пользу.

Полина Пучкова