Недостроенный многоквартирный дом в Ярославле выставили на продажу

В Ярославле выставили на аукцион недостроенный многоквартирный дом на Московском проспекте, 35. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Начальная цена объекта определена в 197,9 млн руб.

«После продажи мы сможем вернуть в областной бюджет 99% от итоговой суммы за вычетом затрат. Заявки принимают до 15 декабря, в этот же день пройдут торги»,— сообщил губернатор.

Он добавил, что совместно с Фондом развития территорий обманутым дольщикам была выплачена компенсация.

ООО «ФинПромСтрой» в 2015 году начало строить многоквартирный дом. Несколько раз стройка приостанавливалась. За пять лет застройщик заключил 83 договора долевого участия в строительстве жилья, обязательства по которым не выполнил. В 2022 году застройщика признали банкротом. После решения арбитражного суда права на недострой получил Фонд развития территорий.

Алла Чижова