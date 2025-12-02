Недостроенный многоквартирный дом в Ярославле выставили на продажу
В Ярославле выставили на аукцион недостроенный многоквартирный дом на Московском проспекте, 35. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
Начальная цена объекта определена в 197,9 млн руб.
«После продажи мы сможем вернуть в областной бюджет 99% от итоговой суммы за вычетом затрат. Заявки принимают до 15 декабря, в этот же день пройдут торги»,— сообщил губернатор.
Он добавил, что совместно с Фондом развития территорий обманутым дольщикам была выплачена компенсация.
ООО «ФинПромСтрой» в 2015 году начало строить многоквартирный дом. Несколько раз стройка приостанавливалась. За пять лет застройщик заключил 83 договора долевого участия в строительстве жилья, обязательства по которым не выполнил. В 2022 году застройщика признали банкротом. После решения арбитражного суда права на недострой получил Фонд развития территорий.