Отскок не задался

Случившийся в октябре всплеск объемов промышленного выпуска, зарегистрированный ранее Росстатом, не стал началом разворота в производственном секторе, фиксируют ноябрьские конъюнктурные опросы предприятий. Эксперты отмечают, что при слабых прогнозах спроса на продукцию, падении выпуска в ключевых гражданских отраслях, снижении занятости и антирекорде по размеру инвестиций промышленность входит в зиму с ограниченными возможностями для роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноябрь, судя по опережающим индикаторам, не продолжил октябрьский рост выпуска в обрабатывающей промышленности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ноябрь, судя по опережающим индикаторам, не продолжил октябрьский рост выпуска в обрабатывающей промышленности

В октябре промышленное производство в РФ выросло сразу на 3% к сентябрю по данным Росстата (см. “Ъ” от 27 ноября) и на 2,4% — по методологии Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Это стало самым сильным ежемесячным движением в секторе с начала этого года. Основную часть прироста — примерно две трети — дали отрасли, в которых преобладает выпуск продукции ОПК. Остальное увеличение пришлось на добывающий сектор и на восстановление нефтепереработки после его сокращения в третьем квартале. В гражданской части обрабатывающей промышленности, по оценке ЦМАКП, выпуск продолжает стагнировать и уровень производства там остается ниже уровня декабря 2024-го на 4,9% (сезонность устранена).

Третий квартал 2025-го, после которого случился октябрьский скачок выпуска, также не показывал признаков восстановления. Институт Гайдара фиксирует в этом периоде околонулевые темпы трендовой динамики и в добыче, и в обработке: соответствующий индекс составил 100,01% к предыдущему периоду для промышленности в целом и 99,77% — для обрабатывающих производств. Существенный прирост был только в сегментах, связанных с выпуском летательных аппаратов и прочих транспортных средств.

Ноябрьские конъюнктурные опросы промышленности от Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН показывают, что октябрьский скачок не трансформировался в устойчивый рост выпуска. Баланс оценок изменения спроса в ноябре снизился на 6 пунктов после роста в октябре; доля оценки спроса как «нормального» упала до 34% — до минимума со времен кризиса 2008–2009 годов. Прогнозы спроса также ухудшились, почти вернувшись к 44-месячному минимуму августа этого года. Сокращение занятости — один из немногих устойчивых трендов. Предприятия уменьшают численность персонала с июля 2024 года, и в сентябре—октябре 2025 года показатели достигли худших значений за весь период после кризиса 2008–2009 годов. Ноябрьские данные фиксируют дальнейшее снижение, хотя дефицит кадров при этом ослаб — о нем заявили 14% респондентов против 48% в начале 2024 года.

Индекс деловых настроений PMI в обрабатывающем секторе вырос с 48 пунктов в октябре до 48,3 пункта в ноябре, но остался при этом в отрицательной зоне (ниже 50 пунктов). Падение фактического выпуска в обработке продолжилось — до минимума с апреля 2022 года, а экспортный спрос вновь снизился. Рост занятости в промышленности был слабым и объяснялся заполнением вакансий после длительного периода нехватки кадров. На стороне предложения опрошенные компании отметили удлинение сроков поставок и сокращение запасов сырья. При этом рост запасов готовой продукции — признак избыточного выпуска при слабом спросе — сохранился. Индекс ожиданий промышленников вырос, однако остается вблизи трехлетнего минимума.

На этом фоне, как следует из оценок ИНП РАН, структурные ограничения в промышленности остаются прежними. Так, импортозамещение «уперлось» в отсутствие собственных аналогов соответствующей продукции. 52% предприятий назвали главной проблемой банальное отсутствие необходимого им оборудования и сырья на российском рынке (см. график). Претензии к качеству отечественной продукции предъявили лишь 28% опрошенных, к его имеющимся объемам — 18%, к уровню цен — лишь 2%. Однако при рекордно низких инвестиционных планах предприятий — худших со времен кризиса 2008–2009 годов — вероятность их технологического обновления остается минимальной.

Артем Чугунов