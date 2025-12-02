Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
После гибели двух петербуржцев при пожаре на улице Блохина возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате квартирного пожара в Петроградском районе. Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из комнат.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователь осмотрел место происшествия и назначил необходимые экспертизы. Специалисты уточняют все обстоятельства пожара.

Огонь возник в двухкомнатной квартире на улице Блохина. Возгорание почти за 30 минут потушили 15 спасателей.

Татьяна Титаева

