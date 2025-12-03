Как появились выпуски суверенных юаневых облигаций

К размещению таких бумаг Минфин шел больше десяти лет. Осенью 2015 года о планах провести эмиссию юаневых ОФЗ заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов (см. “Ъ” от 9 ноября 2015 года). Ожидалось, что она состоится в середине 2016 года на 6,4 млрд CNY. Однако из-за технической неподготовленности инфраструктуры и регуляторных ограничений Китая она не состоялась. Но планы разместить такие облигации сохранились, и наряду с локальным рынком рассматривалась возможность размещения бумаг в Китае. В ноябре 2017 года Минфин даже провел в Гонконге non-deal roadshow, чтобы изучить потенциальный спрос со стороны китайских инвесторов. Но и в этот раз облигации не были размещены, а выпуск перенесен на 2018 год. После 2022 года техническая возможности провести размещение таких бумаг в Китае исчезла, но Минфин сохранил планы размещать локальные бумаги, о чем регулярно заявляли его представители. С августа 2022 года активно размещают локальные юаневые облигации корпоративные заемщики. По оценке БК «Регион», в настоящее время на Московской бирже обращается 57 выпусков 17 эмитентов суммарным объемом 159 млрд CNY. Кроме того, два выпуска на сумму 1,25 млрд CNY были в августе этого года размещены на СПБ Бирже.

Виталий Гайдаев