На выборах наведут явочный порядок

Повестка партий на выборах в Госдуму 2026 года будет напрямую зависеть от завершения или продолжения специальной военной операции (СВО), а также от успехов в преодолении западных санкций. Такие ориентиры обнародовал 2 декабря начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на конгрессе Российской ассоциации политических консультантов. Другой значимой чертой кампании, по его словам, станет системная работа Центризбиркома над повышением явки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в Информационном центре во время выборов в сентябре 2025 года

Александр Харичев напомнил, что в 2026 году в Думу изберутся семь одномандатников от новых регионов (три — от ДНР, два — от ЛНР, по одному — от Херсонской и Запорожской областей) и впервые проголосуют порядка 10 млн человек. В программах, проектах и стилистике партий многое будет зависеть от того, закончится ли к моменту выборов СВО (и как закончится — единомоментно или поэтапно), останутся ли санкции и, если останутся, будет ли страна справляться с ними «так же эффективно, как до последнего времени», указал господин Харичев. Серьезный крен политические игроки сделают в сторону социальных технологий и проектов, предположил чиновник, в связи с чем будет актуальна работа в рамках социальной архитектуры.

Центризбирком, в свою очередь, продолжит тренд «на безопасность и удобство» процедур, пообещал Александр Харичев.

Дальнейшее развитие получат дистанционное электронное и многодневное голосование, а также усилия избиркомов в рамках формата «ИнформУИК», когда сотрудники обходят дома и напоминают гражданам о выборах. По оценке чиновника, этот проект добавляет к явке от 15% до 20%.

Текущие партийные рейтинги господин Харичев привел по данным ФОМ и ВЦИОМа, отметив, что «часто социологи угадывают результаты, но не всегда». ЛДПР и КПРФ, по его словам, «идут ноздря в ноздрю», и у коммунистов впервые возникнет «здоровая конкуренция» за второе место. Но одна из проблем либерал-демократов — это отсутствие ярких одномандатников: «Скорее у эсеров таких больше». Совокупные рейтинги малых партий составляют порядка 10%, и, по прогнозу Александра Харичева, наибольшие перспективы преодолеть пятипроцентный барьер имеют Партия пенсионеров, стабильно демонстрирующая 2–3% поддержки, и «Родина» (на фоне роста патриотических настроений). Остается в списке «малых партий» и «Яблоко», хотя оно «радикализировалось», а некоторые из его лидеров попали в списки иноагентов, добавил чиновник: «Оно могло бы иметь шансы, но нет лидеров, которые могли бы повести за собой». При этом «демократическая ниша» не до конца закрывается «Новыми людьми», обратил внимание господин Харичев.

Естественную коррекцию в прогнозы социологов вносит явка, которая обычно оказывается ниже, чем декларируют граждане, резюмировал глава управления: категория «скорее всего приду» почти не доходит до участков, а «реальную явку составляют те, кто "точно придут"».

Позже свои перспективы на выборах-2026 по просьбе “Ъ” прокомментировали и сами партийцы.

«Мы настроены взять большее количество одномандатных округов, чем в 2021-м»,— заявила первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева (четыре года назад либерал-демократы победили в двух округах). Ряды кандидатов партия укрепит участниками СВО, добавила она: «Кто-то уже вышел "в поля", кто-то ждет нового года, кто-то в силу понятных причин сможет начать только весной».

Зампред «Новых людей» Александр Даванков, отвечая на вопрос о позиционировании его партии, выразил мнение, что она «не сильно ударяется вправо». «Если есть желание повесить ярлыки, скорее на нас можно повесить правоцентристский ярлык. "Яблоко" гораздо более либеральная партия, чем мы, и мы не хотим, чтобы на нас табличку "либералы" вешали»,— сказал он.

Наконец, член генсовета «Единой России» Сергей Перминов отметил, что максимальное число проголосовавших формирует максимально «референтный результат». Соответственно, задачи вовлечения избирателей и повышения явки для единороссов являются одними из ключевых — чтобы «ни у наших политических оппонентов, ни у избирателей не возникало никаких вопросов по поводу легитимности депутатов».

Григорий Лейба