На Ставрополье осудили скрывавшегося 13 лет участника вооруженной банды

Ставропольский краевой суд вынес приговор 49-летнему участнику вооруженной банды. Скрывавшийся более 13 лет злоумышленник стал фигурантом уголовного дела об участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 4 ст. 226 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что банда действовала в период с августа 2009 года по ноябрь 2010 года в Минеральных Водах и Кировском районе региона. В сентябре 2009 года участник банды напал на супружескую пару в городе Лермонтове, а также семью в частном домовладении Георгиевского района. У потерпевших он похитил имущество на общую сумму более 500 тыс. руб., а также огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Преступника задержали спустя 13 лет в городе Щелково Московской области. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

Мария Хоперская