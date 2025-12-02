АI-ассистентам выделили приоритеты

Российские AI-ассистенты дороже зарубежных в 200 раз. Сравнительный расчет по девяти типовым задачам представили исследователи платформы Nodul. Стоимость работы с нейросетями в России оказалась самой высокой практически по всем запросам: перевод небольшого текста, копирайтинг четырехстраничного материала, обработка обращений поддержки и, например, создание шаблонных документов. В исследование вошли YandexGPT Lite и Pro, GigaChat Lite и Pro, а также зарубежные модели: DeepSeek, GPT-mini, GPT-5 и Claude Sonnet. Самым дорогим в работе оказался GigaChat PRO от «Сбера». Самый дешевый вариант — DeepSeek от разработчиков из КНР. Несмотря на то, что китайский ассистент можно использовать без оплаты, эксперты рассчитали нагрузку в токенах для выполнения задачи. Получилось, что копирайтинг от GigaChat PRO стоит 154,5 руб. за текст в 10 тыс. знаков. Расходы на DeepSeek при том же запросе — 74 коп.

При этом бизнес пока не очень охотно пользуется российскими решениями и не из-за высокой стоимости, говорит генеральный директор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин: «Первостепенное значение имеет качество, а цена — второстепенное.

Не удивлюсь, если какие-то задачи у одной сети стоят дороже, а другие дешевле относительно конкурентов, которых сравнивали. Креаторы ориентируются на удобство, и в основном это западные модели. Я много работаю с Claude, понимаю ее мышление. С российскими нейросетями у меня нет глубокого опыта взаимодействия, поскольку они появились несколько позже. Но на практике я мало сталкивался с теми, кто использует их в креативной индустрии».

Нейросетями часто пользуются HR-подразделения. Анализ резюме у самой дорогой российской модели стоит 2,7 руб., у китайской — 1 коп. Использовать AI-ассистента можно только для рутинного поиска на массовые позиции, отмечает управляющий партнер компании ProfiStaff Денис Никулин. Однако и здесь бесплатные версии помощников более актуальны, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Нейросеть может неплохо рассмотреть какой-то юридический вопрос, но за ней нужно все перепроверять. То есть любая ссылка на документ может оказаться недостоверной.

При разборе резюме использовать нейросети нецелесообразно, потому что нужно уметь читать резюме, а этому они пока не научились. Языковые модели хороши в анализе информации о навыках при подборе кандидатов на массовые позиции, например, комплектовщик, продавец оператор. В данном случае это хорошее подспорье для линейного и массового подбора персонала. С точки зрения того, какие нейросети лучше, коллеги пользуются бесплатными версиями DeepSeek и ChatGPT, этого хватает. О применении отечественных в нашей сфере не слышал, может быть, они появятся».

В Yandex AI Studio обещают постепенное снижение стоимости подписок, сообщает издание Russian Business. Разработчики объясняют это тем, что чем выше спрос, тем ниже себестоимость токена. ChatGPT подешевел за два года в 48 раз. Модель «Яндекса» в свою очередь стала втрое дешевле предыдущей версии.

Юлия Савина