Госсектор перехватывает рабочие места

По наблюдениям участников рынка коммерческой недвижимости, госструктуры все чаще выходят на рынок аренды офисов. Так, например, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга арендовала 3,3 тыс. кв. м в БЦ «Фабрика Бебеля» на улице Моисеенко, 22. Аналитики прогнозируют, что спрос на аренду офисов госсектором в ближайшее время останется устойчивым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание «Фабрика Бебеля». Улица Моисеенко, д. 22

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание «Фабрика Бебеля». Улица Моисеенко, д. 22

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

То, что городская Госжилинспекция заняла площади в БЦ «Фабрика Бебеля», изданию подтвердили два источника на рынке. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» служба сообщила, что переехала на Моисеенко, 22, в сентябре текущего года. Ранее ведомство размещалось на Малоохтинском проспекте. В начале ноября здание бывшей Фабрики им. Бебеля было сдано в эксплуатацию после пятилетней реконструкции, в рамках которой пятиэтажное здание надстроили двумя этажами. Общая площадь делового комплекса была увеличена до 18,6 тыс. кв. м. Застройщиками выступали ООО «Кожгалантерейное предприятие "Бебеля"» и ООО «Офис на Моисеенко», учрежденные семьей Дорофеевых.

По данным Bright Rich | CORFAC International, за 11 месяцев 2025 года госструктуры и образовательные учреждения арендовали в Санкт-Петербурге 29,2 тыс. кв. м офисной недвижимости — 9% в общей доле спроса на локальном рынке. По итогам 2024 года представители госсектора и образовательные учреждения арендовали 46,6 тыс. кв. м (6% от общего объема сделок). Крупной сделкой в пользу госучреждения в этом году стало приобретение Российской Федерацией БЦ «Механобр» на 22-й линии Васильевского острова площадью 10,2 тыс. кв. м. Договор о передаче объекта в управление ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» был подписан в середине июня.

Нелли Алейникова, партнер, директор департамента корпоративных услуг и продаж компании Maris, говорит, что в среднем ежегодно на долю государственного сектора приходится 1–3% валового объема спроса на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга. Исключением стал лишь 2024 год, когда на долю данного сегмента пришлось, по подсчетам Maris, 15% валового объема спроса. Рекордный объем спроса был достигнут благодаря двум сделкам: аренде целого здания «Канатного цеха» НИУ ВШЭ (22 тыс. кв. м) и аренде всего БЦ «Авангард» структурами АТС Смольного (9 тыс. кв. м).

По информации Maris, лидирующие позиции в объеме спроса в офисном сегменте по итогам трех кварталов 2025 года заняли компании реального сектора экономики (23% валового объема спроса). На втором месте по объему арендованных площадей — IT-компании (17%). На третьем и четвертом месте — компании торговли и дистрибуции и нефтегазовый сектор (15 и 10% соответственно).

Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян предполагает, что ставка аренды площадей Госжилинспекцией могла составить 2,2–2,3 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. «Бизнес-центр находится рядом с зданием Смольного и "Невской ратушей", что упростит Госжилинспекции коммуникацию с сотрудниками правительства Санкт-Петербурга. Возможно, аренда площадей является временным вариантом и впоследствии ведомство займет площади в одном из новых корпусов "Невской ратуши"»,— не исключает эксперт.

Госпожа Бабоян рассуждает, что, скорее всего, спрос на офисные площади со стороны госструктур останется устойчивым: «Зачастую здания, которые занимают госструктуры, не отвечают современным требованиям, что будет стимулировать их переезд. Аренда площадей в бизнес-центре позволяет улучшить качество офиса и избавляет от необходимости заниматься эксплуатацией здания».

Госпожа Алейникова также подтверждает, что госсектор сегодня такой же потребитель спекулятивных офисных площадей, как и другие коммерческие организации. «Государство продает свое имущество, поэтому государственных площадей, которые могут быть сданы в аренду госкомпаниям, все меньше»,— констатирует представитель Maris.

По наблюдениям эксперта Bright Rich | Corfac International, госструктуры обычно заключают долгосрочный договор аренды на пять и более лет, что делает их привлекательным арендатором. «Кроме того, такие компании предпочитают снимать здание целиком, что позволяет собственнику сдать не только офисные площади, но и общие зоны. По этой причине владельцы объекта готовы предоставлять госструктурам небольшой дисконт к ставке аренды»,— делится Сигуш Бабоян.

Нелли Алейникова указывает, что сложности в аренде офисов госкомпаниями связаны с прохождением процедуры госзакупок, ограниченным бюджетом и сроками, которые уходят на согласования. «В условиях дефицита офисных площадей в Петербурге редкий арендодатель готов подстраиваться под такие условия»,— заключает игрок рынка.

Александра Тен