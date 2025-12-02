Глава Удмуртии назвал нелепым заявление о доступе властей к перепискам в Max

Глава Удмуртии Александр Бречалов на ежегодной прямой линии высказался о мессенджере Мax. «Самое нелепое, что слышал: к вашей переписке в Мax кто-то имеет доступ — власть или органы. Другой вопрос: что вы там такое обсуждаете, если так переживаете? Вы думаете, что к WhatsApp или Telegram никто не имеет доступа?»,— отметил глава региона.

По его словам, существует огромное количество примеров сливов с зарубежных мессенджеров. В частности, добавил руководитель региона, Telegram стал местом вовлечения подростков в преступность.

Напомним, госучреждения Удмуртии начали переводить внутренние коммуникации в Max в начале августа. По словам министра цифрового развития республики Михаила Фоминова, это делается для обеспечения надежного хранения и передачи данных. С сентября школьные чаты образовательных учреждений в республике в мессенджере «Сферум» начали переносить в Max. Эксперты считают, что главными сложностями при внедрении мессенджера станут завоевание доверия пользователей и противодействие хакерским атакам.

Анастасия Лопатина