Глава Удмуртии Александр Бречалов высказался об участии молодежи в диверсиях

Глава Удмуртии Александр Бречалов на ежегодной прямой линии высказался об участии молодежи в диверсиях. Глава региона отметил, что первый случай вызвал гипотезу о психическом нездоровье подростка, однако выяснилось, что он из хорошей семьи и нормально учился.

«Подростки поддаются влиянию и могут совершать преступления ради денег, например, за фотографию завода получать 5 тыс. руб.»,— сказал господин Бречалов.

Глава Удмуртии подчеркнул, что наказание за такие действия неизбежно: «За 20 тыс. руб. ты получаешь 20 лет лишения свободы». Он призвал донести информацию о последствиях подобных поступков до школьников и студентов.

Анастасия Лопатина