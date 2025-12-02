Кто сказал «му»?

В столице Прикамья появится мясной ресторан франшизы «The Бык», которая принадлежит Мехаку Галстяну. По данным источников, сейчас для ресторана ищут подходящую площадку в одном из торговых центров. Сегодня в разных городах страны работает 27 ресторанов сети. Отличительной особенностью заведения является единая фиксированная цена практически на все позиции меню. Эксперты по-разному оценили перспективы и востребованность в Перми ресторана такого формата.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Перми может быть запущен проект мясного ресторана «The Бык». Как рассказали источники в сфере ресторанного бизнеса и на рынке коммерческой недвижимости, сейчас для него ищут помещение, рассматриваются «Колизей Cinema», ЦУМ, «iMall Эспланада» и другие крупные торговые центры в городе. Кто является покупателем франшизы сети ресторанов в регионе, собеседник «Ъ-Прикамье» уточнить не смог. «The Бык» ориентирован преимущественно на мясные блюда. В меню ресторана установлена единая цена 350–400 руб. почти на все позиции. Сейчас сеть насчитывает 21 ресторан в Москве, три в Санкт-Петербурге, два в Калуге и один в Туле.

Владельцем франшизы является Мехак Галстян. Он числится учредителем и руководителем ООО «Бык мастер», которое зарегистрировано в Москве и работает в сфере аренды интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО от продаж — более 521,4 млн руб., чистая прибыль превысила 109 млн руб. В 2012 году господин Галстян открыл ООО «T-Медиа» («Ташир Медиа»), которое входило в одноименную группу Самвела Карапетяна. Компания занималась разработкой концепции, фирменного стиля и брендинга для продуктов группы «Ташир». В 2019 году Мехак Галстян вышел из компании, а позже она была ликвидирована. Также ему принадлежало ООО «Бык», которое занимается ресторанной деятельностью. Выручка общества от продаж в прошлом году превысила 1,19 млрд руб.

По информации на сайте заведения «The Бык», первый ресторан сети появился в Калуге в 2016 году при оте­ле «Дом», которым владеет семья господина Галстяна. Позже точки сети стали открываться в Москве и в других городах.

Совладелец ресторанной группы «Фо-Рест» (ресторан Les Marches, гриль-таверна «Монтенегро») Вадим Яхнин считает, что фиксированная цена не поможет ресторану выиграть конкуренцию. «Есть города, где ресторация немного отстает, но в Перми люди пойдут туда, где хорошо готовят, представлены интересные блюда и приятная атмосфера. Фиксация цены на это, на мой взгляд, влияет в самую последнюю очередь»,— объяснил эксперт.

По словам господина Яхнина, фиксация как заниженной, так и завышенной цены — это плохо. «Завышенная цена ставит ресторан вне рыночной позиции, заниженная вызывает вопросы к качеству»,— уверен ресторатор. Он отметил также, что подобная концепция может стать хорошим маркетинговым приемом на старте, однако на долгосрочную перспективу она вряд ли будет работать.

Бренд-шеф ресторанов Belka, Madame Zhu и пекарни «Булошная» Максим Тупицын, напротив, полагает, что ресторан будет очень востребован в Перми. «Сейчас лучше, чтобы средняя цена на одно блюдо не превышала 600–650 руб., но была большая оборачиваемость мест. Если раньше ресторан был готов обернуть одно место один-три раза за смену, с наценкой в три-четыре раза, то сегодня оборачиваемость может быть 10–15, но с наценкой в два раза»,— пояснил эксперт.

Максим Тупицын рассказал также, что у владельцев «The Бык» есть свое производство мяса, из-за чего они могут позволить себе снизить цену и показывать лучший ценник на мясные блюда по сравнению с аналогичными ресторанами. «Но, допустим, чашка чая, кофе, десерт или бокал вина будут немного дороже, чем у коллег. Гости все больше обращают внимание на еду, чем на напитки, поэтому если средний ценник ниже, чем у других — они предпочтут прийти в это место, а дальше уже зависит от того, понравится им или нет»,— отметил бренд-шеф.

Юлия Духина